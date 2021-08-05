【波音737】禁飛令有望解除？　傳波音737 MAX 往中國試飛

▲ 美國最大飛機製造商波音公司（Boeing）在兩宗致命墜機事故後，試圖爭取在中國市場獲得批准復飛，據外媒報導，波音旗下一架737 MAX客機近日已啟程前往中國進行飛行測試。

美國最大飛機製造商波音公司（Boeing）在兩宗致命墜機事故後，試圖爭取在中國市場獲得批准復飛，據外媒報導，波音旗下一架737 MAX客機近日已啟程前往中國進行飛行測試。

根據路透社報導，有知情人士表示，一架波音737 Max客機昨日（4日）啟程飛往中國進行飛行測試。根據全球航班資訊網站「Flightradar24」顯示，該客機於當地時間上午8點17分起飛，經過約5.5小時後，在檀香山John Rodgers Field降落，完成橫跨太平洋的第一站。

報道引述消息人士指出，波音和中國監管機構已經安排在未來幾天進行飛行測試，預計將於本月7日抵達上海浦東國際機場，8日進行模擬測試，若一切順利，將於11日在中國進行首次飛行測試。波音發言人拒絕評論事件，僅表示波音將持續與全球的監管機構合作，隨著驗證過程完成，也能夠更了解波音飛機哪方面需要改進。而中國民航局亦沒有立即發表回應。

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波音早前曾發生過2宗墜機意外，中國因此對該企實施飛航禁令，所以這次試飛將成為波音重返重要旅遊市場的關鍵之一。波音行政總裁Dave Calhoun上周亦表示，期望737 MAX將在年底前獲得批准復飛。報導指，雖然是次737 MAX在中國試飛將是一個波音重返中國市場的里程碑，但中國監管機構仍可能需要幾個月後才會允許該飛機恢復商業服務。

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責任編輯:張凱琳