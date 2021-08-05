【業績│電訊股】香港電訊半年純利持平 派息0.307元、周息率6.7厘 5G用戶達52.8萬

▲ 香港電訊上半年純利按年持平。

香港電訊 （06823） 公佈，上半年總收益增長7%至156億元，不計流動通訊產品銷售的總收益也按年上升3%至141億元。EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤）按年增長3%至57億元，股份合訂單位持有人應佔溢利19億元，按年基本持平。每個股份合訂單位的中期分派為30.70分，較去年同期增加2%。

香港電訊今日績前跌0.4%，收報10.64元，以現價計算，周息率約6.7厘。

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香港電訊表示，客戶新訂用及升級轉用 5G 服務，有效帶動每名客戶平均消費額 （ARPU）增長，本地核心收益較去年同期增加5%，足以抵銷全球旅遊限制持續令漫遊業務貢獻減少的影響。與此同時，受惠5G手機升級週期，加上市民重拾消費信心，以及更多客戶透過數碼平台Club Shopping購物，手機銷售表現良好。

收費電視業務（包括Now TV整6個月的貢獻）在上半年帶來12.31億元收益及2.12億元EBITDA，反映獨家播放歐洲國家盃2020帶動訂購服務及特定賽事通行證帶來的收益。期內，Now TV的廣告收益較去年同期增長48%。

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集團EBITDA按年增加3%，但純利維持穩定，主要由於整合Now TV業務後以致較高的攤銷開支。

5G業務方面，集團董事總經理許漢卿表示，截至7月底有52.8萬客戶訂購5G服務，佔後付客戶基礎16%，集團目標是在年底將5G滲透率提升至20%，而5G服務計劃帶動ARPU提升約70元。

截至6月底，香港電訊流動通訊用戶達到447.7萬，按年增加2%。The Club 的會員人數擴大8%至329萬名。拍住賞已開立賬戶超過300萬個，較去年的260萬個增加14%。公司指，4 月拍住賞獲政府甄選為執行消費券計劃的四個儲值支付工具營運商之一，服務隨即吸納大量新用戶註冊，而附設拍住賞的智能POS的商戶登記數目亦大增。

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編輯：陳健婷