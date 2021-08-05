【市場首創】AXA 安盛推出「貼心補」計劃 填補醫保及危疾保缺口

不少香港人均有購買個人醫療保險或危疾保險，更甚者兩種保險都有投保。雖然醫療保及危疾保已成市場主流，但兩種保險仍有一定的保障缺口，譬如因病停工的損失、後續護理費用等，患者均須自行承擔。AXA安盛宣布推出「貼心補手術保障計劃」，為患者提供一筆過賠償的額外保障，以支持康復過程中日常及額外的非醫療開支。

安盛的「貼心補」是首個根據現有自願醫保，以劃分手術級別賠償的手術保障計劃，涵蓋超過450 種手術。複雜手術的賠償可達保額100%，大型手術則可達30%。就小型及中型手術，「貼心補」更容許客戶進行無限次索償，同時該兩種級別的受保手術，每次可分別獲得一筆過2500 元及6000 元的賠償。

「貼心補」的保障不受地域或疾病定義限制，只要屬於有醫療需要的手術，並且是自願醫保產品所覆蓋的手術，「貼心補」均會提供一筆過賠償。醫療保險計劃一般為實報實銷，用以直接應付醫療開支；「貼心補」則提供一筆過賠償的額外保障，以支持康復過程中日常及額外的非醫療開支。兩者一起發揮作用，為客戶提供真正全面的健康保障。

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值得留意的是，考慮到子女入院，父母自然加倍憂心，所以「貼心補」特別增設陪伴者保險賠償。如被保人為12歲或以下、需要進行受保大型或複雜手術，計劃將會額外支付保額的5%，作為一筆過的「陪伴者保險賠償」，讓父母能夠安心陪伴子女渡過難關。

「貼心補」每日保費低至10元，AXA安盛首席人壽及醫療保險業務總監左偉豪表示，以30歲男性投保50萬元為例，年費不過為4290元，此外最低投保額為30萬元，保費不會受到醫療通脹影響而增加。另外，無論投保後健康狀況及索償記錄出現任何變化，「貼心補」仍保證續保至100 歲。安盛更提到，現時客戶購買2份或以上「貼心補」保單，每份保單均可獲得12 個月保費回贈，優惠期至9月30日。

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