【職場熱話】公司派現金花紅 會計計錯數闖大禍 網民：多謝公司！

上班最怕做錯事，惟一結果就是被炒魷魚。不少員工都竭力避免這種情況出現，他們都會小心翼翼地工作。但事情總不會如自己所想，總會有做錯的時候。近日有網民於網上討論區發文，指自己上班闖了大禍。

網民經歷：

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有網民好奇，因為正常程序會是有幾個人互相核對金額，所以理論上不會出樓主所說的情況。樓主回應指不知道是不是鬼掩眼，即使有幾個人互相核對，但也沒有人發現出錯。

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他們又為樓主默哀，指大概要用自己的薪金填上了。樓主就說自己總共多發了十萬元，網民笑言：「免費打幾個月工！」、「趕緊放下300元走人！」

有人代表員工說話，直呼：「多謝公司！」、「樓主就是我老大！」

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責任編輯：張瑋婷