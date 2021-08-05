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【職場熱話】應屆畢業生獲服裝店聘請 父母不喜歡服務業故勸退 網民：堅持自己

理財智慧 19:41 2021/08/05

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「職業無分貴賤」是對於每個行業的尊重，當然從事不同行業所賺取的收入一定有差異，但薪金從來不是一個唯一的指標，每一份職業都有其在社會的價值，都值得人去尊重。有台灣網民在網上發文，指自己收到一間日資公司服裝店的取錄，自己一直都希望可以投身服務業。但父母對於服務業有偏見，因此一直勸說樓主，因此決定在網上發文向網民問意見。

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有網民提議樓主可以直接與父母溝通，分享自己對於在服務業任職的前景，指：「樓主可以直接跟父母分享自己的看法，直接說你喜歡服務業的工作，並且分享下在服務業的未來展望，令他們知道你的目標和計劃，令他們安心，也要堅持自己的看法」、「其實服務業還是可以做到經理的職位，在工作的過程也可以學習不同的技巧，包括管理和銷售，日後儲到錢，甚至可以開自己的店」

 

同場加映

但也有網民提醒樓主要考慮清楚，特別是在日資公司任職：「樓主要仔細考慮服務業日後會否被淘汰，假設被淘汰的話，你所擁有的技能在哪個地方有發展的空間。」、「因為日資公司對於員工的要求很高，特別是以客人的體驗優先，因此要考慮清楚」最後有網民分享自己在服務業任職的經驗：「我是在百貨公司擔任客戶服務的工作，起初父母都非常反對，因為他們已經對服務業的刻板印象已根深柢固。最重要是調整好心態，認真去做，當上主管，店長等，父母到時不會再抱怨。」

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記者：陳佳恩

台灣 服務 銷售 畢業 行業

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