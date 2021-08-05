  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (四) 19:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【孫子市法】疫情滯脹夾攻 提防淡友發功

iMTV＋ 18:50 2021/08/05

分享：

20:16 騰訊
22:36 維他奶
25:49 長實長和
28:59 快手
31:25 北水
32:59 網易
https://inews.hket.com/article/3025125

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+ 

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

 

欄名 :孫子市法

欄名 : 孫子市法

最新專欄文章 更多

【孫子市法】反彈係真定係假? 睇實港股目標價
2021/07/22
【孫子市法】反彈係真定係假? 睇實港股目標價
【孫子市法】國際政經釀巨變 爭持港股快爆邊?
2021/06/10
【孫子市法】國際政經釀巨變 爭持港股快爆邊?
恒生港股通指數 恒生港股通小型股指數 股票 滯脹 香港經濟日報 疫情 經濟

上一篇文章

【網民熱話】為了使用消費券 考慮從英國飛回香港 網民：請不要回港播毒

下一篇文章

【網民熱話】雨傘放餐廳門口被偷 幸得好心餐廳東主借雨傘 網民:轉用縮骨遮啦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費券熱話】消費券推出 商家趁機加價變通脹 網民：當香港人水魚咁劏
【消費券熱話】消費券推出 商家趁機加價變通脹 網民：當香港人水魚咁劏
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事
【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮