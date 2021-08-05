【Switch】Switch全球累售8500萬部　料今財年賣出2550萬部　任天堂上季盈利跌13%仍勝預期

任天堂（Nintendo）截至6月底止三個月，首季盈利按年跌12.9%至927.5億日圓，勝市場預期，經營溢利按年跌17.3%至1197.5億日圓。上季任天堂出售了445萬部Switch及Switch Lite，雖然Switch的銷量增長了8.3%至331萬部，但Switch Lite銷量跌56.7%至114萬部，導致Switch系列主機銷量整體按年跌21.7%。截至6月底止，Switch系列主機在全球的累積銷量超過8500萬部。

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任天堂預期，今財年將出售2550萬部Switch系列主機，按年跌11.5%，而軟件方面，則預期銷量跌17.7%至1.9億套。

軟件方面，上季銷量按年跌10.2%至4529萬套，其中《New 寶可夢隨樂拍》賣出207萬套，《瑪利歐賽車8 豪華版》賣出169萬套，《集合啦！動物森友會》則賣出126萬套。

因此，上季遊戲收入跌10.3%至3089億日圓。而任天堂淨銷售額按年跌9.9%至3226.5億日圓。

任天堂預期，今財年（截至2022年3月底止）盈利按年跌29.2%至3400億日圓，經營溢利跌22%至5000億日圓，淨銷售額跌9%至1.6萬億日圓。

任天堂指，將會過透過在10月配置OLED顯示屏的Switch新機型，以擴大Switch的銷量。任天堂OLED版Switch將於10月8日發售。

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編輯：袁諾曦