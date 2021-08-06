【職揚熱話】公司太忙 員工不好意思請大假 網民：長大後就冇呢種慚愧

香港人奴性重，就連自己放假也不能放下工作，甚至連申請放假也要左思右想。近日有網民於網上討論區發文，指公司很忙，自己不好意思請假。

網民經歷：

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網民回答樓主的問題，指自己會心安理得地放假，因為公司不夠人是他們的事。有人更稱：「嘢永遠做唔完，有假就放啦！」，如果放四天假或以上，他更會刪除聊天軟件，不讓公司同事找到他。

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亦有人嘆：「連iphone都有雙卡嘅年代，竟然有人無將公同私分開兩張電話卡。」即使真的有同事打電話來，網民也會直接掛線。他覺得，如果是十萬火急的事情，同事就會再打過來，不緊急就會留下訊息，上班才看。

有網民笑言：「人大左就冇左呢種慚愧，個個月都攞4日SL！」

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責任編輯：張瑋婷