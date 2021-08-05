  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (四) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【乒乓球摘銅】港隊乒乓女團奪銅牌　恒生贈8名球員320萬元獎金

Hot Talk 16:50 2021/08/05

分享：

香港乒乓球隊成員李皓晴（右）、蘇慧音（左）。（資料圖片）

恒生銀行 （00011） 宣布，向出戰2020東京奧運會的8名香港乒乓球隊成員，送出合共320萬元的特別獎金，以表揚球員奮力拚搏和堅毅不屈的體育精神。

恒生銀行衷心祝賀香港乒乓球運動員在奧運會取得佳績，在乒乓球女子團體賽事摘下一面銅牌，打破香港有史以來在奧運會比賽同類項目中的最好成績，而且為他們的成績感到振奮。因此，決定向乒乓球代表隊頒發320萬元特別獎金。

屈臣氏推WatsMask奪金特別版口罩、限量2020盒　每售一盒捐30元予運動員基金｜詳見【下一頁】

恒生銀行多年來推動香港乒乓球運動發展，設立的「恒生乒乓球學院」都街知巷聞，但原來與今次出戰東奧的運動員都大有淵源。

今次代表香港出戰東奧的正選球員中，黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及林兆恒，均畢業於「恒生乒乓球學院」。恒生銀行期望，他們往後繼續努力奮進，展現堅毅不屈的體育精神，締造更多佳績。

相關文章：

【東京奧運】叙福樓主席「找數」　金卡贈張家朗、何詩蓓送合共18萬元消費額

【東京奧運】國泰航空賀港隊佳績　得獎運動員可一年隨意飛商務艙

【東京奧運】友邦賀港隊運動員表現出色　免費送「香港摩天輪」門票

金融機構 銀行 運動 代表隊 杜凱琹 黃鎮廷 屈臣氏 運動員 奧運會 乒乓球

上一篇文章

【Switch】Switch全球累售8500萬部　料今財年賣出2550萬部　任天堂上季盈利跌13%仍勝預期

下一篇文章

【長和系業績】長和半年多賺41%、加派息3成至0.8元　李澤鉅：若無意外全年可維持增速
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元
【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元
【開市9點半】「中國巴菲特」段永平稱買騰訊　武漢市市監局約談美團、阿里等7間社區團購經營者
【開市9點半】「中國巴菲特」段永平稱買騰訊　武漢市市監局約談美團、阿里等7間社區團購經營者
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1.5%　夜期升5點　北水重新吸資25億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1.5%　夜期升5點　北水重新吸資25億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」
【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」