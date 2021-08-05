【乒乓球摘銅】港隊乒乓女團奪銅牌　恒生贈8名球員320萬元獎金

▲ 香港乒乓球隊成員李皓晴（右）、蘇慧音（左）。（資料圖片）

恒生銀行 （00011） 宣布，向出戰2020東京奧運會的8名香港乒乓球隊成員，送出合共320萬元的特別獎金，以表揚球員奮力拚搏和堅毅不屈的體育精神。

恒生銀行衷心祝賀香港乒乓球運動員在奧運會取得佳績，在乒乓球女子團體賽事摘下一面銅牌，打破香港有史以來在奧運會比賽同類項目中的最好成績，而且為他們的成績感到振奮。因此，決定向乒乓球代表隊頒發320萬元特別獎金。

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恒生銀行多年來推動香港乒乓球運動發展，設立的「恒生乒乓球學院」都街知巷聞，但原來與今次出戰東奧的運動員都大有淵源。

今次代表香港出戰東奧的正選球員中，黃鎮廷、杜凱琹、李皓晴、蘇慧音及林兆恒，均畢業於「恒生乒乓球學院」。恒生銀行期望，他們往後繼續努力奮進，展現堅毅不屈的體育精神，締造更多佳績。

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