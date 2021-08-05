【新冠疫苗】英研究：完成接種者傳染他人風險減

全球新冠疫苗接種計劃如火如荼之際，英國對新冠疫苗效用作大型研究，深入檢視效用，研究結果顯示，完成接種新冠疫苗後，感染風險降低50%至60%。同時研究亦指，已接種疫苗者，即使確診感染新冠病毒，傳染他人風險亦較低。

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英國倫敦帝國學院（Imperial College London）與研究機構Ipsos MORI合作進行調查，並於周三（4日）公布結果。調查於6月24日至7月12日期間，邀請超過9.8萬名英格蘭志願者，持續跟進其身體狀況。

研究發現，在包括無症狀感染在內的感染風險上，疫苗效果良好，與未接種疫苗人士相比，完成接種者感染風險低約50%至60%。即使已接種疫苗的民眾，仍有機會確診新冠肺炎，但病情通常較輕。

負責該研究的項目主任埃利奧特（Paul Elliott）教授表示，完成接種者仍有機會受感染，但體內的病毒量較低，意味與較低機會將疾病傳染他人。

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另外，研究亦針對性地測試疫苗對Delta變種（印度首先發現）效果，發現有效率為49%，與以色列較早前的研究數據吻合。

據英格蘭公共衛生署（PHE）數據，6月21日至7月19日期間，1788人因感染Delta變種要入院，當中54.3%未接種疫苗，已完成接種疫苗者佔29.6%。

責任編輯：郭麗明