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【新冠疫苗】反駁世衛停打增強劑 白宮稱庫存好足夠

環球社會熱點 17:26 2021/08/05

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為應對新冠肺炎變種病毒威脅，美國等國家及地區正考慮接種第3劑新冠疫苗。世界衛生組織（WHO）周三（4日）呼籲應優先增加首劑接種人數，美國白宮其後反駁，指美國有足夠庫存，可以同時接種增強劑及捐贈疫苗。

世衛籲暫停打增新冠疫苗強劑 先提升接種人數 【下一頁】

WHO總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周三呼籲，9月底前暫停接種增強劑，以達至全球各國10%人口接種目標。美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki） 同日表示，暫停接種增強劑是一個錯誤，聲稱美國可以同時繼續向全球捐贈疫苗同時，增加首劑疫苗接種數目，並接種增強劑。

普薩基表示，美國至今捐出1.1億劑新冠疫苗。美國本月底計劃，再向100個低收入國家捐出5億劑輝瑞疫苗。普薩基表示，一旦美國食品藥品監督管理局（FDA）批准接種增強劑，美國亦有足夠庫存，無需在增強劑及首劑接種中選擇。

美國冀重啟旅遊 外國旅客想入境先打新冠針 【下一頁】

美國目前尚未批出第3劑疫苗使用授權，美國衛生部官員曾表示，尚未有足夠數據支持接種增強劑。惟FDA前局長戈特利布（Scott Gottlieb）周三受訪時指，相信美國最早或會在下月開始，為長者及免疫系統受損人士接種增強劑。

中國科興藥廠7月底發表中期研究數據，指接種第3劑科興疫苗可令抗體水平明顯提升，且未有嚴重不良反應。研究未經同行評審，研究人員在討論部分提及，接種第3劑是必不可少，但確保更多人完成2劑接種應是更為優先。

責任編輯：李俊儀

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