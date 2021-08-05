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【ESG】 碳中和只是煙幕？　樂施會斥政府、企業「零碳計劃」不設實際

商業 17:45 2021/08/05

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樂施會批評各國政府及企業的淨零碳計劃不現實，僅淪為形象工程。（法新社圖片）

環保是全球大趨勢，世界各地的企業亦強調「碳中和」的概念，但樂施會批評政府及企業的淨零碳計劃不現實，僅淪為形象工程，及合理化其他破壞環境的行為。

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全球的共同目標是在2050年前，實踐淨零碳排放，即所有未能透過潔淨能源阻截的碳排放，將會被掩埋或被植物及土壤吸收。但據BBC報道，樂施會認為政府及企業提出的「碳中和」計劃不設實際，只是「漂綠工程」（greenwashing）。該會英國分部行政總裁Danny Sriskandarajah直指，政府及企業只是以「碳中和」計劃作為煙幕，背後繼續「骯髒的活動」，並未有減少碳排放。

他舉例，石油和天然氣行業承諾的碳中和計劃，需要大量土地，但該行業藉此來合理化其持續開採化石燃料的行為。

報道引述樂施會氣候政策負責人Nafkote Dabi指，全球只有 3.5 億公頃土地可用於植樹和碳清除，而不會影響糧食安全。該會計算出，所需的土地面積可高達是印度面積的五倍，或者相當於世界上所有的農田。全球4大燃油供應商－Shell、BP、Total Energies及ENI，其碳中和計劃所需的土地是英國面積的2倍。

Dabi認為，減少碳排放才是最急切的工作，若各國及企業依賴植樹，將會導致全球陷入糧食不足，甚至糧食價格將會在2050年前急升80%。

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責任編輯：葉泳珊

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