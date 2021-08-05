【大行報告】摩通上調信義光能盈測及業務估值　目標價升57%至22.7元

摩通發表報告，將信義光能 （00968） 評級由「中性」升至「增持」，主因公司上調2022年底止産能目標約20%，至每日2.18萬噸。報告又指，管理層對產品組合轉移至高毛利率產品的語調樂觀，上調信義光能2021至23財年盈測13%至15%，並上調太陽能玻璃業務估值，由21倍升至26.5倍，目標價由14.5元大升57%至22.7元。

信義光能料下半年太陽能玻璃價格波幅收窄，詳見【下一頁】

摩通指，信義光能自6月初起股價跑輸太陽能上遊同業逾20%，市場開始把目光放遠至明年多晶矽短缺過後的潛在複蘇。

報告指，公司上半年純利按年升118%至30.72億元，貼近先前盈利指引上限，並引述管理層稱，太陽能玻璃需求及庫存情況自6月起改善，模組生産商加快生産，及預計太陽能玻璃價格已貼近多年低位，料未來波幅不大。

至於同系信義能源 （03868） 業績公布後，報告亦上調該股2021至23財年盈測4%至8%，目標價調升17.5%，由5.7元升至6.7元，評級「增持」。

相關文章：【大行報告】大摩調升長建電能目標價 惟憂規管重設削盈利前景

【大行報告】因應澳門疫情升溫 花旗調低8月及9月賭收預測

編輯：區嘉俊