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【樓市熱話】家姐同公屋仔結婚　男方只付3萬元禮金　卻要求母親幫忙付首期　更揚言不幫就不嫁

理財智慧 09:00 2021/08/06

分享：

結婚是人生大事，身為父母有時都會資助一下，希望子女可以開心，近日在討論區就有網民在發帖，稱姐姐要和一個住公屋的男友結婚，男方家境貧困，禮金也只能給3萬元。但姐姐就覺得女家都要有貢獻，叫媽媽幫手給首期，不然就不嫁。

【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平　【下一頁

事主經歷：

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帖文引來網民熱議，不少網民都認為父母不應該幫手給首期，「男方平時沒有儲蓄？應該男女一齊儲，父母最多幫小小」、「首期你母親付但單位只寫你母親名字就可以，但供就叫男家供，當交租」、「一家人，退回禮金給男家，吃一餐飯就算，那就不用出首期」、「酒席值多少錢，不就幾十萬，但首期100萬起跳，除非層樓落你母親名字，否則不要買」、「這麼大的人結婚為甚麼還要家人付錢」，亦有網民笑言：「其實是不是怕母親資助姐姐買樓之後沒有錢給樓主買樓」

同場加映

 

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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