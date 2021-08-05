【MPF】MPF低收費變相幫補表現 邊間公司收費低於1%？

▲ 積金評級公司翻查27個MPF計劃，指東亞享惠計劃收費最平。

港股八月市況在監管風險下更易跌難升，強積金（MPF）的回報勢危，基金低收費變相幫補投資成績，間接令打工仔的血汗錢幸保不失。而MPF專家積金評級公司對27個MPF計劃作大搜查，有兩大意想不到發現，包括：（1）龍頭之一的滙豐（HSBC）及恒生（00011）的低收費，為市場帶來驚喜；（2）小型MPF計劃，亦證明資產規模較細者，絕非降低成本的障礙。

積金評級公司在MPF基金開支報告有重要發現。在今年第2季度，檢視27個計劃中，有13個公布旗下成分基金的最新基金開支比率數據，其中67隻成分基金的開支比率錄得上升，而104隻基金則錄得下降。

所謂基金開支比率（FER)，顯示強積金成員的實際費用，佔基金資產的百分比，目前的中位數為1.43%。論及最平MPF計劃，「東亞 (強積金) 享惠計劃」以FER僅0.9%為平霸，同樣，中銀香港（02388）旗下主打被動式產品、「我的強積金計劃」，收費亦只得1.03%，是可讓公眾投資的兩個最便宜的強積金計劃。

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至於3大受託人中，排第2的滙豐、其「滙豐強積金智選計劃」，以及恒生同類計劃，是眾多大型MPF中，基金收費最具競爭力的計劃。滙豐擁有18.3%的市場佔有率，其FER為1.18%，在平霸榜中高踞第5，遠低於業界中位數的 1.43%。

香港獨立的強積金專業研究小組，積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，不少強積金成分基金的基金開支比率錄得下降，並歸因於市場激烈競爭。

上半年，27個強積金計劃中，有13個計劃公布了其轄下成分基金最新的基金開支比率，在市場上共407隻成分基金中，有104隻的基金開支比率，較上一個財政年度報告週期為低。

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叢川普認為，盡管包括投資管理費、受託人費、以及行政費等在內的基金開支比率錄得下降，但並非所有成員都能受惠，他解釋 ，雖然業界的基金開支比率中位數已降至1.43%，但大部分強積金成員都揀規模較大，以及收費用較高的強積金計劃，因此大部分供款人所支付的費用是高於業界中位數。

當被問及哪隻強積金計劃比較突出時，叢川普又指，計劃規模的大小似乎不是降低開支的因素。「『東亞 (強積金) 享惠計劃』和『我的強積金計劃』是兩個最便宜的計劃，但由於兩者合共的市場佔有率僅為0.3%，他們提供的低收費只會讓極少數成員受惠。至於巨無霸MPF，更有效節省成本，並將成本效益回饋給成員，且強調收費雖是重要的考慮因素，但扣除費用後的基金表現也不能忽視。

綜觀今年逆市最吸金的兩大贏家，永明旗下綜合計劃以1.85%排收費榜中最貴，而一哥宏利環球精選計劃則收1.68%。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪