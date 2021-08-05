  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (四) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】由退學生到台積電工程師 認清社會現實後重返校園 網民:東山再起從來不容易

理財智慧 19:16 2021/08/05

分享：

「知識改變命運」認為每個人可以透過自身的知識，改變自己的社會階層和經濟地位，甚至改變自身的處境。也對應中國的古語：「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，反映古時的科舉制度，也是透過讀書考試，考取功名進升為官吏。有台灣網民在網上發文，分享自己勵志的故事，最終由一個退學生成為台積電工程師。

網民經歷:

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【網民熱話】為了使用消費券 考慮從英國飛回香港 網民：請不要回港播毒 【下一頁

帖文一出後，有不少網民都十分佩服樓主的韌力，可以克服重重困難，是一件不容易的事，指：「對於自己認為有意義的事情，樓主還是很不容易卻又努力不懈去達成，我真的很佩服樓主，希望你的未來也都能好好把握，充實自己的生活」、「東山再起從來都是一件不容易的事」樓主也有回應網民：「只有跌倒過才學懂人情冷暖，雖然羨慕當日的同學已修畢碩士課程或在更高的職位，但只能怪自己當日不長進」

同場加映

有網民都分享自己類似的經歷，：「我在大二也被退學，當時跑去貨運搬貨工，以為自己就這樣了，但後來決定重考，終於重新考上大學，如今也成為薪水不錯的工程師」也有不少網民受到樓主的激勵，繼續追夢：「恭喜樓主!我也打算工作幾年後存錢出國念碩士，每個人都都在努力，向著自己的目標打拼，自己不愧對自己就很棒了，謝謝樓主的分享」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳佳恩

 

工程 碩士 經濟 台積電 台灣

上一篇文章

【職場熱話】應屆畢業生獲服裝店聘請 父母不喜歡服務業故勸退 網民：堅持自己

下一篇文章

【大行點睇】旺季爆疫情 短期難通關 大摩維持對行業建設性看法
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費券熱話】消費券推出 商家趁機加價變通脹 網民：當香港人水魚咁劏
【消費券熱話】消費券推出 商家趁機加價變通脹 網民：當香港人水魚咁劏
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【薈藍價單】青衣薈藍價錢曝光　首批單位64伙　折實最平388.8萬起
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
【消費券熱話】$7罐頭粟米變收$587 批評藥房「趁亂收多錢」 網民建議報警或海關
【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事
【BNO移民】港爸帶妻女移居英國搞甜品店 兩年來最深感受：移民從來都不是易事
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
【教主駕到】McCafé夥教主Anson Lo攜手推「粉紅教主」冰雪特飲 大型廣告牌打卡位明天起再現尖沙咀 神徒們不能錯過
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮
BNO移民英國=免費移民? 顧問：不要抱「唔執輸」心態 呢3大因素要考慮