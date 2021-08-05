【職場熱話】由退學生到台積電工程師 認清社會現實後重返校園 網民:東山再起從來不容易

「知識改變命運」認為每個人可以透過自身的知識，改變自己的社會階層和經濟地位，甚至改變自身的處境。也對應中國的古語：「一命二運三風水，四積陰德五讀書」，反映古時的科舉制度，也是透過讀書考試，考取功名進升為官吏。有台灣網民在網上發文，分享自己勵志的故事，最終由一個退學生成為台積電工程師。

網民經歷:

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【網民熱話】為了使用消費券 考慮從英國飛回香港 網民：請不要回港播毒 【下一頁】

帖文一出後，有不少網民都十分佩服樓主的韌力，可以克服重重困難，是一件不容易的事，指：「對於自己認為有意義的事情，樓主還是很不容易卻又努力不懈去達成，我真的很佩服樓主，希望你的未來也都能好好把握，充實自己的生活」、「東山再起從來都是一件不容易的事」樓主也有回應網民：「只有跌倒過才學懂人情冷暖，雖然羨慕當日的同學已修畢碩士課程或在更高的職位，但只能怪自己當日不長進」

同場加映

有網民都分享自己類似的經歷，：「我在大二也被退學，當時跑去貨運搬貨工，以為自己就這樣了，但後來決定重考，終於重新考上大學，如今也成為薪水不錯的工程師」也有不少網民受到樓主的激勵，繼續追夢：「恭喜樓主!我也打算工作幾年後存錢出國念碩士，每個人都都在努力，向著自己的目標打拼，自己不愧對自己就很棒了，謝謝樓主的分享」

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責任編輯：陳佳恩