【長和系業績】長實半年純利增三成、中期息增兩成至0.41元　李澤鉅料樓市中長綫平穩向好

▲ 原址為和記大廈之長江集團中心二期工程進展順利，該項目預計於2023年落成。（陳國峰攝）

長實 （01113） 上半年純利增長31.4%至83.55億元，中期息增20.6%至0.41元。主席李澤鉅指，下半年環球經濟走向很大程度取決於疫控進展及成效，與政策援助力度，香港將繼續發揮國際城市作用，鞏固整體經濟發展條件。本地樓市有一定剛性需求，預期疫後通關經濟活動增加，將有利物業市場，料樓市中長綫平穩向好，並將繼續以房屋政策為主導。

長江中心二期料2023年落成

長實指，營商環境及市場消費信心仍有待恢復，故出租率及集團租務收入持續受到影響，而原址為和記大廈之長江集團中心二期工程進展順利，該項目預計於2023年落成。

長和半年多賺41%，詳見【下一頁】

長實上半年已確認物業銷售收入（包括攤佔合營企業）增加24.1%至147.89億元，主要包括香港多個已竣工項目餘下的住宅單位銷售，及內地多個項目的銷售，如東莞海逸豪庭、廣州逸翠莊園、上海高逸尚城及上海御沁園。半年度物業銷售收益下降12.4%至79.17億元，當中香港只有1.12億元，大減93.7%。

截至6月底，已簽訂合約但尚未確認的物業銷售收益達415.06億元，當中年內入帳料達198.26億元。

酒店入住率略為改善 平均三成

半年物業租務收入減少2.9%至33.53億元，其中零售收入跌8.5%至13.19億元。租務收益減少8.7%至28.94億元，主要因香港零售及寫字樓物業出租率受疫情影響下滑。

酒店及服務套房業務收入改善20%至11.9億元，但仍低於疫情前水平。由於服務套房收益抵銷酒店虧損，整體收益1.24億元，按年增加2.7倍。期內，海逸君綽酒店、海逸酒店及集團其他酒店業務的入住率略為改善，錄得平均30%，而以長租住客為主的Horizon Hotels & Suites及其他服務套房業務，則能夠維持平均90%的入住率。

英國酒吧下半年營運前景審慎樂觀

隨英國推出全國疫苗接種計劃，以及解除及放寬封城措施，Greene King部分設有室外座位的餐館已於 4 月中重新開業，室內餐飲亦已於5月中恢復營運，惟因期內大部分時間業務仍受休業規定所限，Greene King上半年錄得利息及稅前虧損10.72億元。鑑於大部分防疫規限已於7月中解除，Greene King對下半年營運前景感到審慎樂觀。

至於飛機租賃溢利貢獻於扣除去年同期出售飛機所得後，相對仍減少18%

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