【長和系業績】長和半年多賺41%、加派息3成至0.8元　李澤鉅：若無意外全年可維持增速

長和 （00001） 公布上半年業績，長和半年呈報盈利增41%至183億元，並擬派中期息0.8元，按年增3成。以長和今日收市價計，現價股息率回升至4.4厘。長和主席李澤鉅表示，全球從疫情中平穩復原，若無其他不可預見的情況，集團可繼續現行增長步伐並預期於2021年全年達致穩健表現。

長和業績前股價變動不大，全日微升1個價位至56.4元，成交1.66億元。

長和期內收益按年增11.8%至2124億元，若以當地貨幣計算則升4%，EBITDA（除息稅折舊及攤銷前溢利）按年增15%至682億元。

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長和上半年絕大部分業務錄得收入增長，零售業務收入按年增12%至826億元，續為收入貢獻最高業務，電訊業務CK Hutchison Group Telecom增7%至458億元；基建業務增10%至278億元；港口及相關業務增24%至199億元。和記電訊亞洲跌4%至43.5億元，而財務及投資與其他收入就升14%至318億元。

以EBITDA計，CK Hutchison Group Telecom半年貢獻298億元盈利，增6成。基建貢獻150億元，增長7%。零售貢獻119億元，增長23%。港口業務貢獻84億元，增長21%。和記電訊亞洲貢獻跌9%至19億元，而財務及投資與其他溢利貢獻就少85%至12億元。

李澤鉅報告，期內能源業務與Cenovus Energy合併，集團持有Cenovus Energy的15.71%權益，原有能源業務分部已轉為財務及投資與其他部分，不再是核心業務，有關重組帶來非現金外匯儲備虧損35億元。

長和出售歐洲電訊鐵塔資產方面，已完成6項交易之5項，並收取所得款項總額63億歐羅，其中41億歐羅已於2021年上半年入賬。交易帶來應佔收益淨額253億港元，但意大利電訊業務作出非現金商譽減值約155億港元。

李澤鉅表示若撇除架構重組的單次影響，長和上半年基本盈利按年增加58%。

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記者：麥德銘