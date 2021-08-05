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【唔Like摺機】三星摺機發布在即　3.5萬鐵粉聯署盼Note系列回歸

科技 16:46 2021/08/05

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三星（Samsung）即將在下周三（11日）晚上10時舉行綫上發布會，官方早前已搶先預告推出摺疊手機Galaxy Z系列。三星電子流動通訊業務部總裁盧泰文日前更證實，三星今年將不會推出Note系列新機。惟不少三星Galaxy Note系列的鐵粉就為此感到失望，日前在網上發起的聯署請願，要求三星早日讓Galaxy Note系列的旗艦手機回歸。截至今（5日）下午4時正，已累積接近3.5萬人聯署。

有關要求三星Galaxy Note系列回歸的請願是由外媒《SamMobile》，在網上請願平台change.org發起，希望三星可以在 2022首季發布配備手寫筆的Galaxy Note系列，跳過Galaxy S22。不少網民更留言表示，對三星即將發布的摺機無興趣，相比之下，更希望見到Galaxy Note系列新機。

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【三星發布會】三星Galaxy Z Flip 3及Z Fold 3摺機提供IPX8防水功能　支援S Pen手寫筆

然而，根據官方早前說法，今年取消Galaxy Note系列主要與晶片短缺有關，未知明年是否有望回歸。三星亦似乎還在觀測市場反應中，未有明確表示。

此外，三星又會逐漸將S Pen手寫筆的功能轉移至其他系列，從早前FCC聯邦通信委員會的公開文件中可見，即將推出的 Galaxy Z Fold 3 ，將配備更高階的S Pen Pro。

【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone

責任編輯：張寶燕

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