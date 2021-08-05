【自願醫保】安盛自願醫保保單數目錄得24萬份　業務已超越疫情前水平

▲ 安盛宣佈，擬推出「貼心補手術保障計劃」。

AXA安盛首席人壽及醫療保險業務總監左偉豪表示，公司自願醫保產品反應良好，截至今年3月底，安盛自願醫保保單數目已錄得24萬份。他亦指，本港經濟回穩，今年業務增長出現「豐收」，上半年新業務價值及年度保費收入均較2019年下半年期間錄得雙位數百分比增長，反映業務表現已超越疫情前水平。

另外，安盛宣佈，擬推出「貼心補手術保障計劃」，為自願醫保旗下手術提供4個不同程度的賠償，分別為小型手術、中型手術、大型手術及複雜手術。複雜手術的賠償可達保額100%，大型手術可達30%，中型及小型手術分別每次可提供一筆過2500元及6000元的賠償。中型及小型手術可進行無限次索償。

計劃保費每日低至10元，保額則最低30萬元。安盛指，從周四（5日）至9月30日，凡購買兩份或以上「貼心補」保單，每份保單可獲12個月保費回贈優惠。

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編輯﹕賴奕羚