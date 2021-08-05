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聯儲局推進收水部署　美債息下行壓力暫緩

宏觀解讀 16:21 2021/08/05

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隔夜聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）的鷹派言論令市場意外，儘管變種病毒為美國經濟復甦帶來不穩定性，他仍然認為經濟在邁向就業及通脹目標取得進展，可能於年內公布退市計劃。他亦相信美國到2022年底將符合加息條件，意味聯儲局有望在2023年初加息。克拉里達的鷹派言論打壓聯儲局將推遲收水的猜測，美元及10年期美國國債收益率隨即轉跌為升，假如周五公布的美國勞動數據符合預期，聯儲局可能於8月底的傑克森霍爾（Jackson Hole）央行年會上公布退市計劃細節，短綫上美元將重拾上升動力。

人民幣市場情緒靠穩，市場對中國監管風暴的憂慮稍為紓緩，儘管中央對整頓個別行業的決心不變，出台政策的力度似乎已有所收歛，而外資對中國投資的信心亦需時修復，中港股市可能進入區間波動的局面。人民幣亦重回6.45至6.50的交易區間，然而美元反彈、資金外流，以及中國疫情反覆都為人民幣帶來下行壓力，筆者認為，人民幣重新跌至6.5關口機會較高。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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