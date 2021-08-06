【中芯業績】中芯國際上季多賺4倍 CEO：最快第四季度產能有突破、股價高開7%（第二版）

▲ 【中芯業績】中芯國際上季多賺4倍 上調全年收入增長、毛利率目標至30%

中芯國際 （00981） 公布，上季銷售收入為13.44億美元，按年、按季分別增加43%、22%，毛利率30.1%，較去年同期的26.5%以及今年首季的22.7%均有改善。集團上季純利6.88億美元，按年升4倍。

聯席首席執行官趙海軍表示，目前中芯國際的產能利用率已經超過100%，但現在行業型態有變化，新的增量出現，過去存量仍然存在，公司的資本開支主要用於新廠房擴建及購置新設備。目前預計產能突破將在第四季度或明年第一季度實現，根據現時供應商的承諾，預計12月起北京廠房12吋晶圓產能增加1萬片，第四季度天津和深圳廠房的8吋晶圓產能增加4.5萬片。

趙海軍又指，長遠而言研發開支會逐漸增加，但目前的研發開支對比去年下半年有所減少，主要因為客戶需求太迫切，為滿足客戶出貨的要求，因此主力擴展產能。

趙海軍指，FinFET製程業務對第二季度的收入貢獻很大，目前FinFET製程月產能達15000片，公司在這部分業務的客戶結構上做了很大的調整，包括導入了很多新客戶以及新產品平台，目前有十幾個項目均在試產，未來還有很多新產品進來，產能仍然處於緊拙狀態。

新指引上調全年收入增長及毛利率目標

中芯國際同時提供指引，第三季銷售收入按季增長2%至4%，毛利率預期在32%至34%之間。基於上半年的業績和下半年的展望，在外部環境相對穩定的前提下，公司全年銷售收入成長目標和毛利率目標上調到30%左右。

中芯國際股價今早彈升，剛開市已升逾7%，高見30.8元，最新報28.95元，升3.8%。

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聯席首席執行官趙海軍和梁孟松表示，從去年被列入實體清單以來，公司一直是在困境中前行，運營連續性方面，積極與供應商配合，保證對客戶的承諾得以實現，成熟工藝的不確定性風險也進一步降低。產能擴建方面，公司仍按計劃推進，但准證審批、產業鏈緊缺、疫情引起的物流等不可控因素也不可避免影響到設備到貨時間。中芯國際會盡全力優化內部採購流程、加快產能安裝效率，爭取盡可能縮短採購週期，早日達產。

我們很理解大家對中芯國際有很高的期待，但是集成電路製造行業沒有彎道式超車和跳躍式前進。公司會一步一個腳印，把握自身在細分領域的優勢，提高核心競爭力，提升客戶滿意度。

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中芯國際上季付運晶圓（約當8吋）達174.5萬片，按年增加逾2成，產能利用率達到100.4%。集團上季月產能由首季的54萬片增加至56萬片8吋約當晶圓，主要由於200毫米晶圓廠產能擴充。

以應用劃分，上季智能手機、智能家居、消費電子類別的收入貢獻分別為31.6%、12.4%、25.1%。以技術節點分類，FinFET/28納米收入貢獻14.5%，40/45納米貢獻14.9%，55/65納米貢獻29.9%，0.15/0.18微米共享28.4%。

集團上季資本開支7.7億美元，較首季度5.34億美元增加44%。2021年計劃的資本開支約為43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、 北京新合資項目土建及其它。

（第二版增加管理處回應）

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記者：梁安琪、陳健婷