  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (四) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中芯業績】中芯國際上季多賺4倍 上調全年收入增長、毛利率目標至30%

股市 19:00 2021/08/05

分享：

中芯國際 （00941） 公布，上季銷售收入為13.44億美元，按年、按季分別增加43%、22%，毛利率30.1%，較去年同期的26.5%以及今年首季的22.7%均有改善。集團上季純利6.88億美元，按年升4倍。

中芯國際同時提供指引，第三季銷售收入按季增長2%至4%，毛利率預期在32%至34%之間。基於上半年的業績和下半年的展望，在外部環境相對穩定的前提下，公司全年銷售收入成長目標和毛利率目標上調到30%左右。

內地民營芯片代工企業「榮芯半導體」傳籌建 美團有份投資【下一頁】

聯席首席執行官趙海軍和梁孟松表示，從去年被列入實體清單以來，公司一直是在困境中前行，運營連續性方面，積極與供應商配合，保證對客戶的承諾得以實現，成熟工藝的不確定性風險也進一步降低。產能擴建方面，公司仍按計劃推進，但准證審批、產業鏈緊缺、疫情引起的物流等不可控因素也不可避免影響到設備到貨時間。中芯國際會盡全力優化內部採購流程、加快產能安裝效率，爭取盡可能縮短採購週期，早日達產。

我們很理解大家對中芯國際有很高的期待，但是集成電路製造行業沒有彎道式超車和跳躍式前進。公司會一步一個腳印，把握自身在細分領域的優勢，提高核心競爭力，提升客戶滿意度。

台積電張忠謀：各國自建芯片供應鏈代價高昂　斥巨資也未必能自給自足【下一頁】

中芯國際上季付運晶圓（約當8吋）達174.5萬片，按年增加逾2成，產能利用率達到100.4%。集團上季月產能由首季的54萬片增加至56萬片8吋約當晶圓，主要由於200毫米晶圓廠產能擴充。

以應用劃分，上季智能手機、智能家居、消費電子類別的收入貢獻分別為31.6%、12.4%、25.1%。以技術節點分類，FinFET/28納米收入貢獻14.5%，40/45納米貢獻14.9%，55/65納米貢獻29.9%，0.15/0.18微米共享28.4%。

集團上季資本開支7.7億美元，較首季度5.34億美元增加44%。2021年計劃的資本開支約為43億美元，其中大部分用於成熟工藝的擴產，小部分用於先進工藝、 北京新合資項目土建及其它。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

相關文章：【業績│收租股】九倉置業績後曾跌逾8%　半年基礎盈利跌15%、中期息再減14%至0.67元

【芯片大戰】內地民營芯片代工企業「榮芯半導體」傳籌建 美團有份投資

記者：梁安琪、陳健婷

港股 中芯國際（00981） 業績公布 新經濟股

上一篇文章

【美股業績】Moderna第2季收入43.5億美元　接種新冠疫苗第二針6個月後有效率93%

下一篇文章

【長和系業績】長和售鐵塔資產收920億元　李澤鉅列5大優先行動、可持續發展是生意非合規
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1.5%　夜期升5點　北水重新吸資25億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1.5%　夜期升5點　北水重新吸資25億（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」
【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【恒指夜期＋北水】北水走資逾11億沽騰訊　繼續買車股　恒指夜期升7點（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】北水走資逾11億沽騰訊　繼續買車股　恒指夜期升7點（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元
【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元