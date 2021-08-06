【職場熱話】擔心新工作壓力大 港男不敢轉工 對上班感恐懼 網民：放過自己

壓力太大，令不少打工仔都不想上班。但又為錢所困，不能辭職，只好每天行屍走肉地工作，亦因此出現了不少受不住壓力自殺的員工。近日有網民於網上討論區發文，指工作壓力大，對上班感到恐懼。

網民經歷：

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有人覺得樓主太大驚小怪，稱樓主要懂得如何去面對，因為人生不如意十常八九。

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網民分享自己的經歷，指自己未到恐懼的地步，但上班途中會經常肚子痛。他也見過不少人上班令情緒出現問題入醫院，如果樓主試過克服不到，他覺得辭職是放過自己的唯一方法。除了不做之外，有人建議樓主放大假休息。因為腦袋會自己亂想東西，休息夠了自然會有一點。而且休息一陣子，看東西的角度也不同了，可能會發現公司沒有想象的差呢。至於樓主所擔心的下一份工作會不會和現在一樣，要自己經歷過才知道。

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責任編輯：張瑋婷