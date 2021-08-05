【大行報告】大摩調升長建電能目標價　惟憂規管重設削盈利前景

▲ 【大行報告】大摩調升長建電能目標價 憂規管重設削盈利前景

電能實業 （00006） 及長江基建 （01038） 齊調高中期股息，摩根士丹利亦一併調高電能及長建目標價。不過，大摩對長建盈利前景看法審慎，指雖然長建的多元化資產組合令其增長略高於電能，但由於長建不少資產需要進行規管重設，未來盈利增長恐受壓。

大摩指，撇除一次性英國遞延稅項影響，長建半年經常性盈利料增加13%，主要來自外幣升值及永續債再融資後成本減少。該行調升目標價4.4%至47元，以反映滙兌收益增加，評級維持「與市場同步」。

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今年來英鎊及澳元等外幣升值，但大摩認為，長建盈利前景仍受到規管重設的壓力，旗下NWB規管重設後，盈利減少15%至29%，而長建其他資產也陸續於年內進行規管重設，預期重設後回報會減少，而基於疫情關係，相信短期難有併購交易，而其核心市場如英國及澳洲，或會覺得對來自中港的投資較為政治敏感，故該行對長建2021至2022年的盈利預期，較市場預估低6%。

至於電能，大摩調升目標價4.2%至50元，評級「與市場同步」。大摩指，電能管理層承諾不會削減派息，其強勁資產負債表亦反映若未有併購交易，公司有能力透過提高槓桿來增派息，因此維持電能是優質高息股的看法。

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