【疫市營商】荷里活廣場設Pokemon夏日運動祭　8月6日起接受網上報名

▲ 荷里活廣場將於2021年8月29日，舉行寶可夢集換式卡牌公開大賽《荷里活廣場「寶可夢卡牌錦標賽」》。（荷里活廣場提供）

Pokemon受大人小朋友歡迎，年齡層甚廣。荷里活廣場將於2021年8月29日，舉行寶可夢集換式卡牌公開大賽《荷里活廣場「寶可夢卡牌錦標賽」》。有興趣人士可於8月6日在網上報名，參加費用全免。

參賽對象為5歲或以上人士。屆時主辦方會以隨機的方式，抽出200名參加者，進行對決。每位可獲全新「s7系列牌組之寶可夢卡牌擴充包」三包及「皮卡丘打氣帽」一個。同時可以率先獲得預計於10月舉行的「噴火龍爭奪戰」特典卡一張。

【消費優惠】電子消費券即日起發放 搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

【MIRROR】麥當勞夥Anson Lo推出特飲「粉紅教主」 foodpanda用戶可獲贈教主限量杯墊

另外，商場定期舉辦「寶可夢集換式卡牌教學班」，參加者可與導師交流對戰的技巧。場內更有「寶可夢卡牌珍藏展」，可欣賞160張全新s7系列牌組之寶可夢卡牌（摩天巔峰及蒼空烈流），以及「噴火龍 VMAX （HR）」、噴火龍爭奪戰各種閃卡、劍盾環境各系列高版本閃卡等。

【疫市營商】中小企疫下面對物流、成本上漲挑戰 生產力局辦資助基金博覽 助企業解決申請政府資助疑難

責任編輯：馬意文