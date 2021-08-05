【新股IPO】晶泰科技傳已秘密赴美申請上市　騰訊為早期股東、集資5億美元

▲ 晶泰科技傳已秘密赴美申請上市 騰訊為早期股東

據路透旗下IFR報道指，騰訊 （00700） 、軟銀等有份投資的藥物研發公司晶泰科技（XtalPi）已經秘密赴美遞交上市申請，早前曾有報道指，公司計劃集資4億至5億美元。

晶泰科技是以計算驅動創新的藥物研發公司，公司的ID4（Intelligent Digital Drug Discovery and Development）智能藥物研發平台，結合量子物理、人工智能與雲計算技術，可以準確預測小分子藥物的多種重要特性，加速藥物臨床前研究的效率和成功率。

據資料顯示，騰訊由2015年起已經有參與晶泰科技的A輪融資，2018年及2020年亦分別參投B輪及C輪融資。晶泰科技最新一輪融資，涉及投資金額達3.188億美元，除騰訊外，軟銀、紅杉資本、中金及中信等均有投資。

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記者：梁安琪