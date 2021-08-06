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【職場熱話】壓力太大 港男稱每分每秒都想走 應否留一年再轉工？

理財智慧 11:14 2021/08/06

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香港的工時是全世界最長的，可想而知打工仔的壓力會有多大。不少員工都會用月薪安慰自己，但金錢也不是萬能的，總有一些事情解決不到。近日有網民於網上討論區發文，指工作壓力太大，令自己很迷茫。

網民經歷：

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網民的反應幾乎一面倒，不少人都建議樓主走。不走的話，一年過後基本上可以去看精神科了，他們更稱這份工作另一個好處是容易拿到白卡。而且樓主不一定要馬上走，可以一邊找工作，一邊繼續做，找到新公司才辭職。

【樓市熱話】男友月入80k 同居費用全負擔 30K女友零付出 網民抱打不平【下一頁

有過來人就指自己本來也打算熬一年，誰知道九個月就受不了走人。他說自己每天起床都即時感到壓力不想上班，晚上聽到時鐘的聲音覺得很吵耳。他還嘆：「精神緊張嘅來臨係無聲無息」，不要小看壓力了。

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責任編輯：張瑋婷 

香港 網上討論區 辭職 壓力

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