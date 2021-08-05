【ET講股通】梁耀康︰牛皮 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

港股表現牛皮，恒指全日跌221點，收報26204點，主板成交1,617億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，官媒周二批評網遊為精神鴉片，文章重新上載後刪除了鴉片、毒品等字眼，市場憧憬監管力度較預期輕，刺激港股昨日反彈。惟今日官媒再發聲狙擊遊戲行業，騰訊 （00700） 再受壓，業績不俗的阿里巴巴 （09988） 同樣無法彈起。在內地監管當局持續出手下，科技股欲升乏力，短綫不宜沾手。

恒指料續25500至26500間波動

大市牛皮，短綫難望突破，料續在25500至26500點之間波動。後市緊盯明天能否守住上周五收市位，若不能，恐再下試低位。

中長線方面，需留意美國10年期債息走勢，若債息反彈，或引發市場一陣震盪。事實上，內地監管的大方向是控制物價。環球不少地區通脹急升，有一定失控迹象，加上疫情反彈，恐引發大問題。

軍工股受捧，中航科工 （02357） 升10.4%至6.61元。該股突破前浪頂而上，目標上望7.5元，以6.87元或6元止蝕。

早前推介的水泥股表現硬淨，海螺水泥 （00914） 持平報42元。惟要留意水泥價趨升，不排除突然受到調控，宜定好出貨價位。

汽車股方面，比亞迪 （01211） 回落3.5%至270.8元，若失守240元，宜食糊。長城汽車 （02333） 升1.9%至36.9元，若失守前浪頂31.47元，同樣宜食糊。

內地公布5年全民健身計劃，滔博 （06110） 升5.6%至11.62元。體育用品股中長綫續看好，主要為國際品牌代工的滔博可考慮分段吸納，現價一注，待回補裂口底買第二注。

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