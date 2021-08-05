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【網民熱話】為了使用消費券 考慮從英國飛回香港 網民：請不要回港播毒

理財智慧 18:54 2021/08/05

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自8月1日開始，已登記的市民陸續可以透過自選的方式收到消費券，但政府派發的消費券有其局限性，包括分期發放、有到期日等。因此不少商戶都安排不少的優惠(提供額外的折扣)或分期付款的方式去鼓勵消費，有網友在網上發文，指自己身在英國，當時申請消費券的時候，將金額存在支付寶帳戶內。但由於消費券有時限性，提議回港使用消費券。

事主經歷：

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貼文一出後，不少網民對於樓主的行為感到嗤之以鼻，認為特意回香港使用消費券是得不償失，指「機票加隔離酒店的費用超過1萬元，但為了5000元回來，值不值得?」、「如果樓主願意花超過2萬元意隔離21日，現在隨時都可以回來，但5000元都不夠買來回機票」、「樓主隨便找個朋友幫你網上購物都可以」、「麻煩樓主不要回港『播毒』」

【電子消費券】海港城推「100%消費回贈」 消費滿2000元即送2000元優惠券 享有多重優惠【下一頁

也有不少網民提議樓主可以利用網上購物的方法便用消費券，不用特意回來香港：「現在不少網店都接受支付寶，買完後直接寄到父母家中，等他們運給你」、「有無數的方法可以使用消費券，但樓主偏偏選一個最愚蠢的方式」、「樓主可以使用VPN連上香港的網路，再在香港的網店消費」最後樓主決定在HKTV MALL的超市內購買糧油雜貨給父母，自己又不用回港。

同場加映

 

 

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責任編輯：陳佳恩

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