【北水基金】約兩百隻北水基金排隊待發 共帶來3300億元彈藥

▲ 內媒指現約有200隻新基金密謀出台，若成功募集，料為股市帶來3300億元活水。

雖然8月開局，中港股市仍未擺脫震盪格局，但北水基金發行熱情高漲，內媒指本月首個交易周，暫約有68隻公募新基金陸續發行，另有大約兩百隻產品排隊待發，若成功推出，料可為大市帶來逾3300億元（人民幣，下同）彈藥。內媒指，業界布局的68隻新基金中，基金經理陣容更是星光熠熠，主力仍然是權益類產品，其中，偏股混合型基金有36隻，被動指數型基金10隻等，截至今天（8月5日）統計，老牌基金如嘉實名將張金濤和胡宇飛將推嘉實藍籌優勢，本周一（2日）至8月13日開售。另一星級操盤手劉格菘管理的廣發行業嚴選三年持有產品，自8月23日至8月27日以限額150億元公開發售。

此外，官媒引述Wind數據，截至昨天（4日）為止，累計已有154隻基金正在發行，其中有109隻為主打股票的權益類基金，按照基金設置的發行規模上限，首發募資至少達2010億元。再連同即將推出的61隻同類基金，若能順利達標，吸金2730億元。按照70%的倉位水平計算，上述正開售及蓄勢待發的基金，能夠帶來超逾3300億元增量資金，當中又以科技成長為重要的布局方向，例如專攻新能源及碳中和等。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪