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【疫苗獎勵】基金巨頭領航發放7700元疫苗接種獎金　鼓勵員工打針

商業 15:40 2021/08/05

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有知情人士稱，基金公司領航（Vanguard）承諾，如果員工在10月之前接種新冠病毒疫苗並提供證明，將獎勵每名員工1000美元（約7700港元）疫苗接種獎金。（Vanguard官網及法新社圖片)

隨著新冠變種病毒Delta肆虐，各企正在採取不同方法鼓勵員工接種疫苗。有知情人士稱，基金公司領航（Vanguard）承諾，如果員工在10月之前接種新冠病毒疫苗並提供證明，將獎勵每名員工1000美元（約7700港元）疫苗接種獎金。

據《彭博》報導，領航正把這項疫苗接種獎金的適用範圍，擴大至所有能證明已接種疫苗的人員，即使員工在領航擴大適用範圍前已打完疫苗，仍可獲得獎金。而領航發言人已證實正在推動這項計畫，並表示該公司獎勵那些接種疫苗來保護自己、彼此和社區的員工。

變種病毒擴散 各企出各招增接種人數

現時隨病毒變體擴散，不少企業都在鼓勵甚至強迫員工接種疫苗，例如阿肯色州的沃爾瑪（Walmart ，美：WMT）、微軟（Microsoft，美：MSFT）等公司都實施了強制疫苗接種政策，主要針對重返辦公室的白領員工。而肉類加工企業泰森食品（Tyson Foods，美：TSN）近日更採取了強硬的態度，稱所有工作人員必須在11月1日前接種新冠疫苗。

【移民加拿大】加拿大勞動力短缺？　醫療保健、住宿和餐飲業大量缺人

事實上，隨各企陸續啟動員工重返辦公室計畫，相信業界亦正面臨是否應要求回辦公室工作的員工接種疫苗的難題。領航的競爭對手基金公司貝萊德（BlackRock）近來亦修正計劃，規定7月起禁止未施打疫苗的人員回到美國辦公室，且員工須在6月底前通報疫苗接種情況。

【電動車】電動車生產持續增長　電池金屬價格會否一路走高？ 

【電子消費券】電腦通訊節看好生意增15%　料高峰期入場或需排2小時

責任編輯：張凱琳

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