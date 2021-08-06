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【職場熱話】打工作壓力大苦惱應否轉工　有新工Offer但福利差　5.5工作天沒有醫保做唔做好？

理財智慧 10:00 2021/08/06

分享：

轉工一向都有很多事要考慮，事主公司現在正在做一個大項目，但由於同部門有同事要離開而公司又不打算短期內再請人，令事主最近壓力好大。碰巧最近獲得新工的錄取，不過新工福利比現在差很多，他坦言新工的條件不太吸引。但是自己傾向接受錄取，一來可以跟公司「講下數」，二來可以在辭職後可以再找其他工作。但最擔心的是若上述二種方法都不成功，就要做這份新工。於是上來問網民有甚麼意見。

【職場熱話】文職女穿長褲上班　竟遭男同事質問　嘆「難道不穿裙子上班都是罪？」　【下一頁

新工福利：

帖文一出，不少網民都建議事主不要接受新工的錄取，「加一成換5.5天已經不用考慮」、「5天變5.5天，一定後悔」、「上多0.5天，成本跟上一天班差不多，即是還賺少了」、「新工條件不理想不就再繼續找」、「（新工條件）這樣都不夠差嗎？再找找吧」、「建議你繼續找，有更好的工作才真的遞信」、「5.5天 = 6天」。

同場加映

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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