【創業兵團】本地手錶代理品牌　引入冷門高質產品

▲ The Watchdrobe創辦人吳衍弘（Jason）看準冷門手錶市場商機，於6年前開設手錶代理品牌，專門引入本地及外國手錶產品，代理品牌來自全球各地。（曾耀輝攝）

市面上推出的手錶產品愈來愈多，但仍有不少消費者希望尋求產品獨特性。The Watchdrobe創辦人吳衍弘（Jason）就看準商機，於6年前開設手錶代理品牌，專門引入本地及外國冷門高質手錶，其代理的手錶品牌來自全球各地，現時每月營業額達6位數字。

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Jason分享，當初決定創辦手錶代理品牌，全因自己想購買一隻手錶，但一般零售店售賣的手錶過於大眾化，要購買外國冷門手錶只能上網搜尋。看到市場機遇後，他決定放棄全職工作，自行創辦品牌，希望為本地消費者引入冷門高質的手錶。

產品來自各地 女性客佔4成

Jason笑稱，自己對於手錶沒有太多研究，一開頭只是根據個人喜好來入貨，揀選一些設計簡約及平價的錶款，價位約為數百至2,000港元。他表示，在挑選產品時會考慮其款式和質素。現時，旗下所代理的產品來自香港、新加坡及歐洲各國。「雖然普遍手錶市場側重於男性，但品牌也會引入部分女性手錶，現時男性顧客比例佔6成，女性則佔4成。」

其品牌目標顧客大部分為20至30歲人士，但隨着客源逐漸增加，顧客年齡層不斷擴大。Jason表示，除了擴充客源外，品牌代理的產品類型也愈來愈多，不但有日常佩戴的簡約款式，更有飛行錶及運動型等，現時約與30個不同手錶品牌合作，每月售出逾100隻手錶。

Jason坦言，在尋求合作商時也會遇到不少難題。當初純粹抱着碰運氣的心態，向不同品牌發送電郵，「有些品牌受到合作邀請會受寵若驚，他們覺得有機會將產品引入香港，就算入貨量不算太多，都會願意授予代理權。」但Jason也表示，部分手錶品牌會覺得店舖規模小，所以未必願意合作。

▲ 為增加知名度，該品牌曾與新加坡手錶品牌BOLDR合作，推出Odyssey香港特別版二代潛水錶。（曾耀輝攝）

需控制成本 靈活調整策略

由於品牌引入的手錶品牌知名度較小，因此入貨的成本不會過高。Jason表示，店舖剛開業時並沒有動用太多資金，「一開始入貨只需2萬多元，約購入10隻手錶左右，後來賺取的資金不斷滾大，便開始購入價格更高的產品，現時品牌也會售賣萬元以上，單價比較高的手錶。」

他續指，為控制風險及維持顧客新鮮感，品牌會定期淘汰銷量較低的手錶品牌。他表示，若品牌過於冷門，或者手錶款式太特別，將會影響產品銷量，因此會控制入貨量。至於經營心得，Jason指，開店初期也曾遇到收入較低的情況，但幸好並沒有入不敷支。他認為，要懂得控制成本十分重要。

品牌一開始以網店形式經營，後來開設實體店，採取綫上到綫上（Online To Offline）形式。但Jason坦言，現時網絡廣告成效不如以往，在尋求新客源方面也有一定難度。在創業初期，品牌已透過社交媒體Facebook、Instagram投放廣告。「當時還沒有太多商家透過網絡平台宣傳，所以只要投放一定資金，就會獲得相應的回報。」

他認為，當時的網絡廣告成效較大，因品牌綫上曝光率增加後，即獲不少顧客詢問及購買。但近年網上宣傳競爭加大，成本也變得愈來愈高。Jason指，現時就算付出數倍的廣告成本，也未必獲得像以前那麼高的廣告效益。除了透過綫上渠道宣傳外，他也未來計劃在港島區增設一間實體店，一方面方便客人試戴產品，另外也可增加購買信心。

▲ 品牌在旺角設有一間實體店，Jason計劃未來在港島區增設分店，方便客人試戴產品及購買。（受訪者提供圖片）

記者：李寶如