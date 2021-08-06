【正視投資@iM網欄】橫向整合、垂直整合 如何提升消費者對產品的需求

上期提到上游企業在產業鏈中看似較佔優勢，但其實在營運上也需面對一定問題，而中游及下游企業也免不了面對原材料成本的壓力，以及如何提升下游銷量的問題。在此情況下，如何將原材料成本——即原材料的價格升幅，相應地轉嫁予消費者，並反映在產品價格上，以及透過不同營銷策略，優化產品結構及增加其吸引力，以提升消費者對產品的需求，乃是中下游企業的一大課題。

有不少中下游企業很多時候既要承受原材料壓力，同時又要顧慮下游需求與消費者對產品價格的敏感度，以及對產品提價的承受能力，這些因素無可避免地令毛利率受壓，最終影響盈利表現。

面對上游成本壓力，中或下游企業可透過增加其議價能力進行應對，其中一個方向是加大採購量，冀於原材料市場中，爭取更穩定及較具競爭力的價格。部份企業為了增加其於產業鏈中的市佔率，也會透過收購同業，從而提升業務規模及原材料需求，最終達致提高議價能力的效果，是為「橫向整合」。

此外，筆者曾聽過一句英文諺語：「If you can’t beat them, join them」，意即不能勝之就成為其中一員。中游及下游企業的其他應對方法之一，還包括通過「垂直整合」，將業務版圖擴展至產業鏈更上的位置，既可更有效地控制成本，從而提升盈利能力，甚至形成協同效應，透過上中下游業務的整合，為公司整體營運帶來更大效益。當然，並不是每間中或下游企業都有涉足其他產業鏈的能力，建議讀者可留意企業有否作出「垂直整合」，以及是否因此能夠持續地改善業績，從而作出投資決定。

投資者在選股時，宜多留意企業於整個產業鏈中所處的位置，考慮其是否有通過不同的整合來提升營運效率，或於個別產業鏈位置中，是否具有獨有的優勢或地位，或是在個別範疇具有優於同業的競爭力，以面對在不同產業鏈位置上所面對的營運困難。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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