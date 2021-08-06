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【職場熱話】同事「老奉」要求別人幫忙 語氣高高在上 一句話令事主感無奈 網民：幫係人情唔幫係道理

理財智慧 13:00 2021/08/06

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公司來了新同事的話，員工應該很開心，終於有人來分擔工作。但另一壞處就是要幫忙教導新同事，會令本來就多的工作量變得更加多，員工又愛又恨。近日有網民於網上討論區發文，指同事的一句說話令他終身受用。

網民經歷：

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帖文一出，網民的反應和樓主一樣都驚呆，「佢都幾串喎」、「同級就無視佢啦」、「唔關我事嘅嘢，幫係人情唔幫道理」等。樓主後來回應指同事其實是隔壁部門的，不過他的口吻高高在上，就令樓主感不快。「如果他有禮貌一點，我想根本沒人會拒絕幫忙吧！」

【理財熱話】剛退休親人患癌 惟冇買保險 最後私院洗幾十萬 網民苦惱「父母年紀大恐保費貴」【下一頁

樓主又嘆：「做多少工作也是出同一個價錢的月薪」，網民就出奇招，指樓主可以要求同事給20元來教他一次。

網民覺得同事的金句很精景，稱自己以前上學也該用這句。樓主就說這句話真的是終身受用，所以他決定將金句發揚光大。

【孫子市法】疫情滯脹夾攻 提防淡友發功

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責任編輯：張瑋婷

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