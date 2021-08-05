【好想去旅行】美國迪士尼首間Star Wars酒店將開幕　體驗48小時太空之旅

▲ 位於美國佛羅里達州奧蘭多的華特迪士尼世界度假區Walt Disney World Resort，繼去年預告星球大戰主題酒店「星球大戰：銀河巡航艦（Star Wars： Galactic Starcruiser）」的細節，最近公布該酒店即將於2022年春季開幕，每人每晚房價逾9400元。

位於美國佛羅里達州奧蘭多的華特迪士尼世界度假區Walt Disney World Resort，繼去年預告星球大戰主題酒店「星球大戰：銀河巡航艦」（Star Wars： Galactic Starcruiser）的細節，最近公布該酒店即將於2022年春季開幕，每人每晚房價逾9400元。

據CNBC報導，該酒店主要推行兩晚48小時太空體驗計劃，期間旅客可在酒店內任意參觀及遊玩，而收費將取決於住戶的行程、房型、入住日期及人數。迪士尼表示，該體驗計劃的收費將包括荷里活環球影城（Universal Studios Hollywood）的門票、住戶兩天的所有餐費，《星球大戰：銀河邊緣》（Star Wars： Galaxy’s Edge）園區的門票及免費餐券。

迪士尼另公布了一些樣本定價，在明年8月至9月期間，兩位住戶共用一間房間的收費為每人每晚1,209美元（約9400港元），兩天太空體驗計劃二人的總收費合共4,809美元（約37396港元）；而三名客人，分別為兩名成人和一名兒童，共用一間房間每晚收費為889美元（約691港元），兩天計劃三人的總收費合共5,299美元（約41200港元）。

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還原星球大戰場景 穿梭星際

「星球大戰：銀河巡航艦」主題酒店是一艘名為「Halcyon」的巡航艦。所以，從酒店窗戶看出去只會見到美麗的銀河，猶如置身太空。該酒店亦逼真地還原了星球大戰電影的許多人物以及電影場景，更讓入住者可以搭上「飛船」，體驗在星際中穿梭的感覺。而整個園區設施還設有星球大戰主題酒吧（ The Silver C Lounge ）、光劍體驗區還有「星球大戰：銀河邊緣為名的主題樂園等許多電影裡的經典場景設施。

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而最有趣的是，酒店中不但有像真度極高的主題套房，其外型更被打造成太空發射機艙，住戶可以親身到艦橋遊玩參觀，甚至可以到訓練室參加光劍訓練，作爲星球大戰迷一定十分滿足。

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責任編輯：張凱琳