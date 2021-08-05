【人工智能】本地初創研發AI訓練平台　助提升職場演講技巧

▲ Datality Lab董事總經理梁泰然表示，Moodie.ai人工智能演講訓練平台於本年4月正式推出，現獲本地大學及保險公司採用。

無論從事甚麼行業，都需要有良好的演說及溝通技能，但一般企業難以提供培訓機會。有本地初創針對此痛點，透過人工智能（AI）及機器學習技術，研發AI演講訓練平台Moodie.ai。該平台於4月正式推出，已獲本地大學及大型保險公司採用。

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本地研究和數據諮詢初創Datality Lab於2018年成立，其董事總經理梁泰然認為，以往學生或在職人士要訓練演說技巧，需要參與課程培訓，或經專業導師指導，但演說技巧往往缺乏認證制度及評分基準。針對這項痛點，他決定投入逾7位數字資金開發平台，藉着AI、機器學習等技術，分析用戶的演說技巧及表現。

機器學習分析 保險公司採用

平台可透過演講者的動作、聲綫、語言內容等元素作分析，並提供相關數據及建議，從而達到訓練效果。該公司在2至4月期間，夥拍城市大學商學院管理科學系合作，與50位學生進行359次錄影及測試，讓系統分析不同綫上演講內容。結果反映，學生在經過多次練習後，演講所獲的分數逐漸提高，並有效提升演說能力。

梁泰然表示，日後希望平台在更多學校內應用，未來亦會與香港公開大學合作。除了學術界之外，亦有保險公司採用其平台，方便在疫情下安排有規劃及系統性的演講訓練。梁指出，平台設有多種演講場景，可幫助保險公司訓練保險代理的銷售技巧。日後平台會根據合作對象，設計及推出不同的練習場景。

據悉，該平台將提供70種身體語言及170個演算法，並會蒐集用戶每一次的練習記錄，根據他們演講時的面部表情、肢體動作、聲調和內容進行評分。當演講片段上載至亞馬遜（Amazon）旗下AWS雲端後，只需10至20分鐘時間，便能完成分析報告。

用戶可在報告中獲得個人練習分數及詳細分析，更可與其他平台用戶比較，或將成績分享給僱主或公司，以展現個人演說溝通水平。梁泰然透露，平台會為不同類型用戶，例如教育界、商界及普通消費者，設有3種不同收費模式。

▲ 該平台將根據演講者的面部表情、肢體動作、聲調等內容進行評分，並提供詳細分析報告。（受訪者提供圖片）

支援英文 擬增廣東話普通話

為加強平台運算能力，該企也借助AWS多項AI及機器學習技術，利用AWS Lambda、AWS Auto Scaling等運算服務，擴充或縮減分析演講時所需的容量，並監控服務流量，自動拓展運算能力等，為平台用戶提供穩定服務。

梁稱，平台今年4月正式推出市場，現時已將業務擴展至新加坡，日後計劃擴充東南亞等海外市場。他又透露，雖然平台目前主要支援英文，今年底將新增廣東話及普通話。此外，公司正在研發手機應用程式版本，料在本年10月份推出。

記者：李寶如