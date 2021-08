▲ 【港交所CEO】歐冠昇:最大挑戰來自地緣政治 透露兒時志願做醫生

歐冠昇(Nicolas Aguzin)成為香港交易所 (00388) 首位非華人行政總裁,他最新接受中學校友訪問,講述自身成長經歷、港交所招聘過程以至最新挑戰。歐冠昇在訪問中指出,上任港交所行政總裁後,最大挑戰是地緣政治,「人們不及以往願聆聽、理解對方」,相信自己在港交所可發揮一定影響力,維持東、西方有理性的關係。

歐冠昇出身於阿根廷,10歲就讀St. George's College,該學校1898年成立,在西班牙語國家中以英語教授課堂,屬雙語學校,據介紹是當地上流社會的學校。

▲ St. George's College校友訪問刊出歐冠昇年輕時相片

歐冠昇在訪問稱年少時志願是隨父親腳步當醫生,但漸發現自己對從商有興趣,並舉例自己小時去巴拉圭時會買入一些手錶,然後回到學校轉售賺取少許盈利。他在St. George's College畢業後,入讀美國長春藤大學—美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania),形容自己「順理成章」加入摩通。

歐冠昇2012年註港出任摩根大通亞太區主席兼首席執行官,其後獲任為摩通私人銀行國際市場行政總裁。他指出,已準備轉移至倫敦工作,甚至已為孩子安排學校,但突然收到獵頭公司招手。

歐冠昇稱留在香港有三大原因,第一是「簡單來說,我喜歡香港」;第二是港交所是全球領先的交易所集團,而未來10至15年中國資本場正走向國際化,而中國是「人類歷史以來市值創造最快的地方」,港交所正處於此進程的核心。

第三正是全球處於地緣政治緊張局面,更加需要互動,他相信愈多互動,愈少紛爭出現,相信自己在港交所可發揮影響力。

