【網民熱話】雨傘放餐廳門口被偷 幸得好心餐廳東主借雨傘 網民:轉用縮骨遮啦

根據天台文的資料顯示，香港7至9月為雨季，雨量較其他月份為多。有網民在網上討論區發文，分享自己被偷雨傘的經過。樓主在午膳期間將雨傘放在餐廳門口的雨遮桶內，當準備離開的時候，遇上滂沱大雨，但發現雨傘被人偷走。幸好遇上餐廳老闆，願意借雨傘予樓主，才不用冒雨離開。樓主最後提醒各網友盡量不要將雨傘放在餐廳門外。

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帖文一出後，不少網友都分享曾經雨傘被偷的經過，指：「我曾經去便利店買東西，只是將雨傘放在門口的雨遮桶兩分鐘，出來的時候已經不見了。」、「有一次送女兒到學校上課，把雨傘放在學校門口，幫女兒擦乾身上水跡後，一轉眼發現雨傘已不翼而飛，後來發現是校巴公司的職員取走了。」有人提醒樓主雨傘一定要隨身：「不要將雨傘放在門口。特別是下雨天，太多人會圖方便取走雨傘」



也有人建議樓主可以轉用「縮骨遮」，因為方便攜帶和不易被偷：「『縮骨遮』用雨傘袋包好後便可以放入袋子內，可以隨身攜帶」、「把雨傘放入雨傘袋後，就可以避免放在餐廳門口雨遮桶內，便不用擔心被偷」最後不少的網民都對於偷雨傘的行為都十分不齒，特別是下雨天，是一個「方便自己，害了別人」的行為。

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責任編輯：陳佳恩