【防疫抗疫基金】政府再撥3.7億元　向旅遊及跨境客運業提供現金支援

▲ 疫情仍肆虐全球，跨境旅遊短期內仍難以恢復，故政府決定向相關行業提供一輪特殊額外資助。（資料圖片）

政府宣布會在「防疫抗疫基金」下撥出近3.7億元，向仍然深受新冠疫情打擊的旅遊和相關行業，以及跨境客運業提供特殊額外支援。

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商務及經濟發展局局長邱騰華指，疫情仍肆虐全球，跨境旅遊短期內仍難以恢復，考慮到旅遊業面對的挑戰依然嚴峻，政府決定向相關行業提供一輪特殊額外資助，以繼續支援業界和從業員渡過目前的難關。

所有符合上一輪旅遊業額外支援計劃資格並獲批津貼的旅行代理商或從業員均可受惠於新一輪特殊額外現金津貼，並無須重新提出申請。旅遊事務署會以流動電話短訊通知他們發放津貼的安排，預計可於9月上旬開始發放首筆津貼。

至於向跨境客運業提供的支援，運輸署和海事處會發信通知各合資格的跨境巴士及跨境出租汽車登記車主／跨境渡輪營辦商有關補貼安排的詳情，並預計可在收到及核實申請的一至兩個月內發放款項 。

新一輪特殊額外現金津貼詳情如下：

旅行代理商 僱用10名或以下職員的旅行代理商：劃一5萬元津貼

僱用11名或以上職員的旅行代理商，其津貼金額直接與其職員數目掛鉤，以每名旅行代理商職員5,000元津貼為計算基準

預計可惠及約1 600間旅行代理商 旅行代理商職員、持證導遊及領隊 一筆過7,500元津貼

預計可惠及約18 400名人士 旅遊服務巴士司機 一筆過3,350元津貼

預計可惠及約3 400名司機 每輛持牌跨境巴士（包括口岸穿梭巴士）登記車主 一筆過3萬元的非實報實銷補貼

預計可惠及約1500輛跨境巴士 每輛持牌跨境出租汽車的登記車主 一筆過3萬元的非實報實銷補貼

預計可惠及約600輛跨境出租汽車 每艘合資格的跨境渡輪船隻的營辦商 一筆過50萬元的非實報實銷補貼

預計可惠及約80艘跨境渡輪船隻

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責任編輯：葉泳珊