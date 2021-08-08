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【無與輪比@iM網欄】Model Y最令我期待的是……

名人薈萃 08:14 2021/08/08

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今期還是說回電車——主要是筆者落了一千大元預訂的Tesla Model Y LR。筆者的預訂，比想像中多人關心，包括Tesla的朋友。承蒙他們安排，筆者得以在Demo車到港後成為首批預覽的參觀者。

當然，筆者並非專業車評人，而當天亦已有不少汽車頻道及KOL即時直播又或是同日上載片段；我以一個用家角度參觀，心情倒也輕鬆。前往會場之前，心目中最想察看的，是Model Y的實際大小，以及後座是否舒適，結論是它不單單是一部脹大了的Model 3，而是一部與寶馬X3體積相若的SUV；至於後座，由於是全平地台，腿部伸展空間是一流的，椅墊感覺上比Model 3厚，但深度仍是略有不足，不過這對筆者的日常使用上並非一個太大問題。

最令筆者注意，甚至開始有點期待它入庫的，是其搭配的輪胎。本地車媒好像未有特別聚焦Model Y的輪胎，然而LR版本所使用的Michelin Pilot Sport EV輪胎，卻實在不能不提（SR及Performance版分別配上Hankook及派拉利P Zero）。輪胎在今年首季推出，據米芝蓮廠方指，是專為高性能電動車而設計及製造。

純電車與燃油車的最大分別，在於重心及重量，大多數的電動車電池都配置在車底，這令其重心較低，但這無形中會令輪胎於轉向時承受更大阻力，增加損耗；同時，同級的電動車一般較燃油車為重，行車時的速率（Momentum）自然較大，雖然電動車有剎車能量回收系統，減輕剎車系統負荷，但輪胎的抓地力卻極為重要，而太抓地力的材質卻會減低續航力及降低耐用性。

簡單而言，電動車的輪胎必須平衡續航力、抓地力及耐用性，而「米仔」更考慮到電動車沒有引擎噪音，路噪會更為明顯，因此亦特別利用了靜音材質。米芝連是Formula E的創始成員之一，輪胎是廠方經六個賽季採集了大量數據後的成品，可說是賽車民用產品，PSEV的性能及靜肅度自是甚令人期待。筆者現時及過去多輛座駕，都使用了米芝連的輪胎，分別使用過PS4、Primacy 4及PS4S，感覺相當可靠，因此更會期待最快年底、親身體驗PSEV是否做到廠方所指的平衡。

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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