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【異動股】基石投資解禁美國App停運 快手股價急跌高位唔見八成

股樓投資 16:56 2021/08/05

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快手 （01024） 自今年初上市已達半年，上市時引入的基石投資者在今日將有38.82億股解禁，可以進行配股、押股等。另外，快手將於8月20日關閉美國市場短視頻應用Zynn，雖然公司表示海外市場發展的策略不變，但反映公司挑戰字節跳動在海外市場的努力見挫折。

今年快手開市即較上日收市跌5%，其後跌勢愈來愈急，下午失守90元關口，續創上市後新低，收市跌14.7%至89.75元，較招股價跌逾兩成，較2月中高位417.8元更跌近八成。

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 快手—W（01024） 字節跳動 異動股 經濟 美國

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