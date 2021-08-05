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【Spotify】Spotify試行平價Premium收費方案　不含移除廣告、建個人歌單功能

科技 15:15 2021/08/05

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Spotify近日宣布測試新收費方案Spotify Plus，使用者每月只需0.99美元（約8港元）就可自由選擇想聽的歌，價錢比現正推行的Spotify Premium要低。

音樂平台最近接連推出平價訂閱計劃以吸引更多使用者，繼日前YouTube於歐洲多國推出測試YouTube Premium Lite方案，Spotify近日也宣布測試新收費方案Spotify Plus，使用者每月只需0.99美元（約8港元）就可自由選擇想聽的歌，價錢比現正推行的Spotify Premium要低。

Spotify在目前提供使用的免費方案，除了播放過程中有穿插廣告內容，使用者僅能從最多自行挑選的15組歌單內容中隨機播放歌曲，無法自行選擇想要播放內容，同時每小時會有最多只能跳過6首歌曲的限制。而新方案允許用戶指定個人想要播放的歌曲，但依然無法自訂個人歌單及有廣告內容，目前完整功能只開放予Spotify Premium訂閱方案使用。

Spotify表示，Spotify Plus只是在測試階段，僅提供少部分用戶，而其未來是否是推向全球，則有待後續消息。

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事實上，Spotify一直透過不同使用模式測試用戶聆聽音樂的習慣及喜好，例如目前提供使用者HiFi音質聆聽音樂及曾針對Podcast內容做了不少測試項目，希望改善使用者的用戶體驗。

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責任編輯：張凱琳

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