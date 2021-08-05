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【港股追蹤】日清受累原材料價格上升 次季溢利微跌近3%

環球政經 18:38 2021/08/05

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日清食品（01475）公布第二季業績，期內溢利按年跌2.8%至1.04億元，收入升9%至9.6億元，毛利提升9%至3.1億元。日清全日跌1.4%，收報5.52元，成交249萬元。

【異動股】基石投資解禁美國App停運 快手股價急跌高位唔見八成  詳情請看[下一頁]

期內溢利下跌主要因原材料價格急升，使日清內地業務分部核心經營溢利減少27.9%至11.07億日圓；經營溢利跌33.2%至10.73億日圓，收入則增加6.4%至122.47億日圓。扣除匯率因素後，核心經營溢利下降33.6%至10.2億日圓，收入跌1.3%至113.66億日圓。

日清表示，內地的高增值麵市場持續增長，集團亦積極擴展其銷售地域，並強化合味道品牌。另外，儘管去年同期受疫情影響而導致需求增加後產生負面影響，但因合味道於內地的銷量增長及當地貨幣兌日元換算升值影響，銷售額因而按年上升。

阿里績後大行評級目標價一覽 另附瑞銀予香港商場股最新評級  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 趙家盈

疫情 日清食品 港股 品牌 食品 日清食品（01475） 成交 日圓 銷售

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