【港股追蹤】日清受累原材料價格上升 次季溢利微跌近3%

日清食品（01475）公布第二季業績，期內溢利按年跌2.8%至1.04億元，收入升9%至9.6億元，毛利提升9%至3.1億元。日清全日跌1.4%，收報5.52元，成交249萬元。

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期內溢利下跌主要因原材料價格急升，使日清內地業務分部核心經營溢利減少27.9%至11.07億日圓；經營溢利跌33.2%至10.73億日圓，收入則增加6.4%至122.47億日圓。扣除匯率因素後，核心經營溢利下降33.6%至10.2億日圓，收入跌1.3%至113.66億日圓。

日清表示，內地的高增值麵市場持續增長，集團亦積極擴展其銷售地域，並強化合味道品牌。另外，儘管去年同期受疫情影響而導致需求增加後產生負面影響，但因合味道於內地的銷量增長及當地貨幣兌日元換算升值影響，銷售額因而按年上升。

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