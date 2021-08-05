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【美股焦點】Robinhood股價單日升逾50%　「連登契媽」Cathie Wood賬面大賺

股樓投資 18:03 2021/08/05

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美國號稱「零佣金、零手續費」交易平台的Robinhood（美：HOOD）備受散戶歡迎，其股價於上周上市首日表現一般，但卻連續獲得有「連登契媽」、「科技股女股神」之稱的Cathie Wood加持。本周三（4日）Robinhood於美股開市後爆升，一度升82%，高見85美元，並多次觸發熔斷，最終收報70.39美元。

值得留意的是，在散戶追入市推高股價之前，Cathie Wood連續多日買入大量Robinhood股份，故其持股料已大幅升值。根據ARK每日披露的持倉變動，她旗下的ARK Invest於Robinhood上市首日已經建倉，隨後又連日增持，截至本周四（5日）開市前，ARK Invest旗下基金合共持有近646萬股Robinhood，以最新價計算，總值超過4.58億美元。

據外媒報道，Robinhood已經成為散戶討論最多的「網紅股」。根據SwaggyStocks數據，在美國Reddit論壇「WallStreetBets，WSB）」談論區當中，Robinhood是過去24小時內該論壇討論度最高的股票，談論次數超過1700次；其次排名第二的AMD，僅被提及388次。

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编辑：李勝男

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