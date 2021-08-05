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【C家教路@iM網欄】政治局會議加持新能源車賽道 港股炒市不如炒板塊

名人薈萃 14:46 2021/08/05

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中汽協本周三（4日）發佈了上月國內汽車銷量預告，整體走勢仍是向下，乘用車銷量同比下降約11%，相信數字仍在反映上游車用芯片供給緊張的問題。傳統汽油車將要繼續面對著芯片供給，以及新源車新勢力的崛起兩大問題。正進入傳統車的淡季，國內造車新勢力理想汽車 (LI)、小鵬汽車（09868） 7月的銷量卻繼續創歷史新高，令市場關注傳統汽油車的需求會否在芯片短缺下雪上加霜。

反觀屬於造車新勢力的理想汽車，乘著今年理想ONE改款的強勁需求，繼6月接近八成的按月增長，理想ONE於7月的銷量有逾8,500輛。理想汽車上月在其他新勢力小鵬汽車及蔚來 (NIO)中，無論是單一車款或是總銷量 (首次) 都是第一，管理層還有信心9月銷量可達10,000輛。此外，公司亦乘勝追擊地啟動了香港IPO，相信未來銷售渠道、產能及研發的投資速度將會加快。

國內政治局上周召開的會議亦提及過「支持新能源車加快發展」，相信此板塊將是近期政策市中風險相對較少之一。插電式混合動力車 (PHEV) 明顯是新舊能源車的「過渡車款」，理想ONE獨特的增程式動力系統看來已為理想這個品牌打好了開局，加上老牌新能源車企比亞迪（01211）最新推出的DM-i超級混合動力車款需求亦不錯，側面反映PHEV暫時仍是強勁的賽道。

整體而言，除了平台經濟外，現時中國電動車的發展並不遜於海外市場，相信有著政策加持，此板塊現已進入黃金週期。理想汽車唯一美中不足就是只有一款理想ONE車型，但從估值上看亦似乎已經反映情況。筆者認為未來還要看公司在高壓純電動汽車技術，以及自研的自動駕駛技術開發進展，並且期待明年至少兩款的新車型發佈。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有理想汽車、蔚來及比亞迪的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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