虛擬資管平台Aspen Digital完成880萬美元Pre A輪融資

總部位於香港的虛擬資管平台Aspen Digital宣布獲880萬美元Pre-A 輪融資。該輪融資由英國投資旗艦RIT Capital Partners（英：RCP）及紐約著名風投基金Liberty City Ventures聯合領投。

是次融資Aspen Digital將用作擴大核心團隊，並計劃於全球主要金融中心倫敦及新加坡設立地區總部。

Aspen Digital由區塊鏈投資及孵化公司Everest Ventures Group （EVG） 和英國投資銀行TTB Partners共同創辦。

目前平台經已對接多間合作夥伴如Binance、BlockFi、FTX、Hex Trust等十多家平台。透過帳戶管理，機構投資者能享受簡易交易、優化投資收益建議、自動化交易策略、客戶投資組合報告、風險管理、市場洞見以及資產託管方案等多種服務。

其他投資機構包括Cherubic Ventures （心元資本）、區塊鏈投資基金Token Bay Capital、新百利融資 （08439） 及泰國首富正大家族成員Chatchaval Jiaravanon和Chaval Jiaravanon。

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記者：謝卓榮