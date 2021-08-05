  • 28°C
香港時間 : 2021805日 (四) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

虛擬資管平台Aspen Digital完成880萬美元Pre A輪融資

新經濟追蹤 14:37 2021/08/05

分享：

總部位於香港的虛擬資管平台Aspen Digital宣布獲880萬美元Pre-A 輪融資。該輪融資由英國投資旗艦RIT Capital Partners（英：RCP）及紐約著名風投基金Liberty City Ventures聯合領投。

是次融資Aspen Digital將用作擴大核心團隊，並計劃於全球主要金融中心倫敦及新加坡設立地區總部。

Aspen Digital由區塊鏈投資及孵化公司Everest Ventures Group （EVG） 和英國投資銀行TTB Partners共同創辦。

目前平台經已對接多間合作夥伴如Binance、BlockFi、FTX、Hex Trust等十多家平台。透過帳戶管理，機構投資者能享受簡易交易、優化投資收益建議、自動化交易策略、客戶投資組合報告、風險管理、市場洞見以及資產託管方案等多種服務。

其他投資機構包括Cherubic Ventures （心元資本）、區塊鏈投資基金Token Bay Capital、新百利融資 （08439） 及泰國首富正大家族成員Chatchaval Jiaravanon和Chaval Jiaravanon。

相關文章：【虛擬貨幣】加密貨幣投資平台Kikitrade擬4月推月供比特幣計劃 　盼以遊戲結合投資

記者：謝卓榮

虛擬貨幣 香港 虛擬貨幣種類

上一篇文章

【家族辦公室】萬方家族辦公室﹕投資回報非首要考慮　成立辦公室要訂立「家規」？

下一篇文章

【東京奧運】屈臣氏推WatsMask奪金特別版口罩、限量2020盒　每售一盒捐30元予運動員基金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳門疫情】澳門周四關閉娛樂場所、賀一誠：豁免賭場非雙重標準　遭剔出「回港易」、銀娛曾跌9%（附短片）
【澳門疫情】澳門周四關閉娛樂場所、賀一誠：豁免賭場非雙重標準　遭剔出「回港易」、銀娛曾跌9%（附短片）
【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元
【HSBC滙豐】滙豐加薪挽留人才　初級投行員工年薪加至78萬元
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【電子消費券】網傳不能用消費券買超市現金券　政府澄清：可以買超市現金券
【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」
【中國巴菲特】段永平罕有出手買入騰訊　揚言「再跌再買多些」
【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1.5%　夜期升5點　北水重新吸資25億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股高港1.5%　夜期升5點　北水重新吸資25億（不斷更新）