【東京奧運】澳洲打破日本壟斷 滑板男子公園賽奪金

▲ （路透社圖片）

東京奧運周四（5日）舉行最後一場滑板男子公園賽，18歲澳洲小將帕爾默打破日本於東京奧運壟斷滑板項目金牌的局面，以95.83的高分摘金。日本於滑板項目共摘3金。

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帕爾默（Keegan Palmer）世界排名第7，他在首輪已創下94.04分的佳績，於次輪卻因失誤而僅得5.86分。但帕爾默於最後一輪超常發揮，創下全場最高的95.83分奪冠。

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而26歲巴西選手巴羅斯（Pedro Barros）也憑著首輪穩定的發揮，以86.14分摘銀，但與冠軍帕爾默相差近10分。22歲美國選手朱諾（Cory Juneau）就以84.13分摘銅。

22歲的東道主日本選手平野步夢，被視為日本於滑板項目橫掃金牌的希望。但平野步夢於初賽最佳成績為62.03分，僅排第14名無緣晉級決賽。

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帕爾默於美國加州出生，年少時移居澳洲。他3歲時獲父母贈送滑板，當時只能勉強站在滑板上，如今已躍升為澳洲於今屆東京奧運最年輕的金牌得主。

帕爾默坦言他自9歲已認識亞軍巴羅斯及季軍朱諾，不敢相信他們多年後能齊齊站在奧運頒獎台上，也為此深感榮幸。

帕爾默認同滑板項目充分展現友情，形容滑板選手不分國界有如來自一個大家庭，只要堅持下去就會獲得其他人的支持鼓勵。

責任編輯：鄭錦玲