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【東京奧運】8屆老將破澳洲奧運記錄 62歲馬術選手屢奪獎

環球社會熱點 15:31 2021/08/05

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東京奧運馬術賽事成績已陸續揭曉，一名得獎運動員成外界關注焦點。62歲澳洲老將霍耶在馬術三項賽事中，獲得個人賽銅牌及團體賽銀牌，打破澳洲奧運獲獎運動員年齡記錄。據悉，霍耶已代表澳洲參與8次奧運，過往亦曾多次獲獎。

代表3國戰8屆奧運 46歲體操長青東京奧運樹淚別賽場 【下一頁】

霍耶（Andrew Hoy）於1984年首次參加奧運，是次東京奧運他與現年43歲的麥克納布（Kevin McNab），及現年48歲的羅辛（Shane Rose）組隊參加馬術三項賽。最終，澳洲獲團體賽亞軍，英國隊奪得冠軍，法國位列第三。霍耶其後更在個人賽中獲得銅牌，德國32歲選手克拉耶夫斯基（Julia Krajewski）及英國30歲選手麥克尤恩（Tom McEwen）分別奪得個人賽冠亞軍。

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霍耶以62歲高齡打破記錄，成為澳洲奧運史上最老得獎運動員。霍耶在1992年巴塞羅奧運團體賽上首次奪金，當時已為他第3次參賽，其後在1996年阿特蘭大奧運及2000年悉尼奧運上成功衛冕。霍耶在悉尼奧運上亦獲得個人三項賽銀牌，首次有個人獎牌進賬。2004年雅典奧運及2012年倫敦奧運霍耶再次出賽，惟皆未獲獎，8次參賽累計取得6枚獎牌。

昆州州長拒去東京奧運開幕禮 澳洲奧委會主席扯火鬧人 【下一頁】

根據奧運會記錄，瑞士帆船選手諾韋拉（Louis Noverraz）是史上最年長獲獎運動員。他在1968年墨西哥市奧運中以66歲高齡奪得銀牌。霍耶曾在賽前採訪表示，希望2032年時仍能繼續參加澳洲布里斯本奧運，即有望打破諾韋拉記錄。

責任編輯：李俊儀

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